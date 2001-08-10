Дома-интернат для инвалидов и престарелых в Шахтёрске готов уже на 85 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Шахтёрске примет постояльцев в конце этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В социальном учреждении смогут проживать 50 пожилых сахалинцев и курильчан. Здание состоит из 4 корпусов с благоустроенной территорией. Для постояльцев предусмотрена библиотека, актовый зал, комнаты для кружковых занятий, зал лечебной физкультуры, 2 лифта и просторная столовая. Ход работ на объекте проинспектировала министр социальной защиты Сахалинской области.

«Жизнь в социальных учреждениях должна быть безопасной и максимально комфортной. Мы работаем с людьми, которым особенно необходимы внимание, доброе и теплое отношение. Здания, которые мы латаем каждый год, комфорта не добавляют. Поэтому мы с нетерпением ждем завершения строительства наших социальных объектов. Уровень технической готовности шахтерского дома-интерната более 85 процентов. Он распахнет свои двери в конце этого года», – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области, куратор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» Ольга Орлова.

Сейчас на объекте ведутся работы по установке дверей и наружного освещения, облицовке фасада и благоустройству территории. Подрядчик идет в графике.

В этом году будут также введены в эксплуатацию новые здания для дома-интерната в Ногликах, детского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок» в Южно-Сахалинске и новое учреждение – пансионат для ветеранов в Корсакове.