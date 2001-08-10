Транспортная реформа в Южно-Сахалинске: что изменилось с 15 августа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске начали действовать первые изменения транспортной реформы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе мэрии. С 15 августа изменился график движения нескольких автобусных маршрутов.
Так, изменен график движения автобусов кольцевого маршрута № 20. Теперь автобусы будут курсировать по Южно-Сахалинску на час дольше — до 23:47. Увеличится время движения автобусов маршрута № 9 — до 22:20. Кроме того, на линию дополнительно вывели два транспортных средства — всего по маршруту №9 теперь будут следовать восемь автобусов.
Маршрут № 122 сокращен в связи с тем, что он дублирует маршрут № 177. Новое расписание маршрута № 177 Железнодорожная станция Южно-Сахалинск (вокзал) – СНТ Алгеос, следующего через Весточку, начнет действовать с 16 августа. Время отправления от железнодорожного вокзала - 6:20, 10:30, 12:30, 13:40, 17:40, 18:40; отправление от СНТ Алгеос - 7:20 11:30, 13:30, 14:40, 18:40, 19:40; отправление от Весточки — 7:30, 11:40, 13:40, 14:50, 18:50, 19:50.
Масштабная транспортная реформа будет осуществляться поэтапно. В течение двух лет в Южно-Сахалинске будет произведена реорганизация маршрутной сети, обновится автобусный парк, появится единый оператор, который будет контролировать работу общественного транспорта в онлайн-формате. Все изменения направлены на повышение комфорта пассажирских перевозок.
Актуальную информацию о реформе общественного транспорта, а также расписание автобусов можно найти на официальном сайте администрации города в специальном разделе (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1518/2273 ).
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