Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев и гостей города приглашают проверить здоровье, сообщили ТИА «Острова» в региональном минздраве. 13 августа с 10:00 до 15:00 в стеклянном павильоне городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина состоится акция «Моё здоровье».

Посетители парка смогут пройти профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, включающие такие исследования как: анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, флюорографию, маммографию, осмотр фельдшером (акушером), взятие мазка с шейки матки для женщин, осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, забор крови на определение ПСА для мужчин, общий анализ крови, консультацию врача-терапевта.

Все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус, получить консультацию дерматолога, нарколога-психолога и врача педиатра на дополнительных площадках.

ВАЖНО! Для осмотра необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Место проведения: Южно-Сахалинск, площадка городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина (стеклянный павильон).