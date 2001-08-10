Владимировку газифицируют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске введены в эксплуатацию сети для газификации западных районов города, сообщили ТИА «Острова» в АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК».

Возможность подключиться к сетям получили потребители района Владимировка. Всего проложено 13,6 км внутрипоселковых сетей, которые создали возможность для газификации 589 домовладений, 5 многоквартирных домов, а также 15 предприятий и учреждений.

«Сейчас ведутся работы по подключению первых абонентов района в рамках догазификации. К приему газа уже готово 29 домовладений», - отметил начальник производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Сахалинской области Денис Лубнин.