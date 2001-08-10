Почти 5000 южносахалинцев подали заявки на догазификацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 4800 собственников домовладений в Южно-Сахалинске подали заявки на догазификацию, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. На сегодняшний день в работе находится около 3700 заявок от граждан. С начала года заключено 1900 договоров на подключение к газу. Прием заявок на догазификацию продолжается.

Работы, проводимые на территории городского округа в рамках догазификации, поддержаны и являются приоритетом для мэра города Сергея Надсадина – областного координатора партийного проекта «Зеленая экономика». Социальная программа Газпрома предусматривает бесплатное подведение газа к границам земельного участка в районах, где ранее уже были проложены распределительные газопроводы.

Для жителей также существуют компенсационные выплаты на подготовку домовладений к приему газа. В частности, на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования можно компенсировать 100% расходов, но не более 152 тысяч рублей на одно домовладение. Также для отдельных категорий (ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, семьи, потерявшие кормильца) предусмотрена дополнительная мера поддержки - возмещение 100% затрат (но не более 50 тыс. руб.) на приобретение газового оборудования для дома.

Подать заявку на догазификацию можно в офисах АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресам: пр. Победы, 39 и ул. Ленина, 246, время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота – с 09.00 до 13.00, воскресенье – выходной. Оказать помощь жителям в этом вопросе готовы и в отделах по управлению территориями (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00):

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 106А - отдел по управлению территорией Владимировка;

Хомутово, 2-я ул. Центральная, 39 - отдел по управлению территорией Хомутово;

Дальнее, ул. Алых роз, 9 А/1 - отдел по управлению селом Дальнее;

Березняки, ул. Крайняя, 8а - отдел по управлению селом Березняки;

Ново-Александровск, ул. Советская, 76 - отдел по управлению территорией Ново-Александровск;

п/р Луговое, ул. им. В.Гайдука, 1 - Отдел по управлению территорией Луговое.

Кроме того, заявки принимаются через интернет на сайтах: gazdv.ru (АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»), connectgas.ru (официальный портал единого оператора газификации), Госуслугах.

Представители старшего поколения и все желающие газифицировать свои домовладения могут попросить помощи волонтеров, которые приедут и помогут заполнить заявки в специальном мобильном приложении. Для этого необходимо позвонить по телефонам: 600-270 и 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Для подачи заявки на догазификацию необходимо предоставить пакет документов:

- паспорт, СНИЛС, ИНН;

- правоустанавливающие документы на дом (свидетельство или выписка из ЕГРН (должны быть: печать, подпись и паспортные данные собственника);

- правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство или выписка из ЕГРН (должны быть: печать, подпись и паспортные данные собственника);

- если земельный участок принадлежит на праве аренды – необходимо приложить согласие основного собственника (если собственник администрация города, необходимо согласие департамента землепользования, ул. Карла Маркса, 32, каб. 6);

- если земельный участок и/или дом в долевой собственности, необходимо приложить согласия остальных собственников, их правоустанавливающие документы и копии паспортов. Если собственник несовершеннолетний, необходимо приложить свидетельство о рождении, а также выписку о праве собственности на каждого из них.

Получить консультацию о догазификации частных домовладений можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).