Всех первоклассников на Сахалине обеспечат местами в школах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко поручил устроить всех первоклассников в школы в течение двух недель, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

В ходе заседания глава региона поднял вопрос открытия дополнительных мест для ребят, которые 1 сентября впервые сядут за парты. В этом году островные школы примут порядка 7200 первоклассников.

«Часть родителей столкнулась в Южно-Сахалинске с проблемой устройства детей в школу по месту жительства. Необходимо за две недели полностью закрыть этот вопрос и всем детям обеспечить места за партой в удобных для семей районах», – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Как рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, на этот учебный год в областном центре планировалось открыть 97 классов – это 2824 места для младших школьников. На сегодня потребность выросла до 2997 мест.

217 дополнительных мест были открыты в 13 школах областного центра. Дети из Лиственничного и Весточки зачислены в школу №6. Ребят будут доставлять на уроки и домой на школьном автобусе.

Места для первоклассников открывают еще в восьми школах: кадетской, №4, 5, 6, 7, 13, 16, 21. В десяти образовательных учреждениях открыты группы продленного дня.

Департамент образования областного центра ведет учет детей, чьи родители обратились по вопросу устройства в школы. Сахалинцам предоставляется информация о наличии вакантных мест в образовательных учреждениях. В случае необходимости вопрос устройства ребенка в школу решается в индивидуальном порядке.

По вопросам зачисления в первый класс сахалинцы могут обратиться на горячую линию: 8 (4242) 312-687 (добавочный 1 и 2). Линия работает по будням, с 9.00 до 17.15 с перерывом на обед.

Приемная кампания в островном регионе продлится до 5 сентября.