В Южно-Сахалинске стартовало обучение волонтёров форума «ОстроVа»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовало обучение волонтёров молодежного форума «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События, сообщили ТИА «Острова» организаторы мероприятия. Участников будут консультировать эксперты из Москвы и Екатеринбурга.

С 9 по 12 августа 75 человек из Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Екатеринбурга, Москвы и 18 районов Сахалинской области будут погружаться в образовательную программу форума, решать кейсы, отрабатывать кризисные ситуации, искать мотивацию и вдохновение для работы.



«Уже второй год мы проводим обучение для волонтёров. Нам подали заявки более 400 добровольцев из 37 субъектов страны. Из них мы отобрали 166 человек. На очное обучение прошли 75 человек. Ребята будут работать по разным функциональным направлениям: встречи, проводы, протокол, служба питания, СМИ, культурная программа, логистика», - рассказал руководитель волонтерского корпуса молодежного форума «ОстроVа» Алексей Ченских.



Как отмечают организаторы, привычных лекций здесь не будет. Участников ждут мастер-классы, тренинги, стратегические, креативные сессии и нетворкинг.

«Впервые в этом году в волонтёрскую программу попали ребята, начиная с 16 лет. Молодость и опыт, начинающие ребята и уже серебряные волонтёры будут взаимодействовать в одной команде. Я уверен, у них получится отличная и слаженная работа. Без их работы невозможно организовать любое интересное и масштабное событие. Именно они являются лицом мероприятия. Именно поэтому мы уделяем такое внимание их обучению», - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Наталья Дядык начинала свой путь в волонтёрство с форума «ОстроVа» в 2019 году. С тех пор каждый год ждет с нетерпением обучения и сам форум.



«Я пришла в волонтёры благодаря своей внучке. Именно она первой начала помогать людям. Я решила, что тоже хочу быть в центре событий. В этом году буду заниматься логистикой и культурной программой. Вы не представляете, как здорово работать с молодыми ребятами. Мы не виделись целый год. Сегодня встретились и были очень рады. Вообще нет никаких возрастных ограничений. Мы им помогаем, а они нам», - поделилась Наталья Ивановна.

Павел Доронин уже опытный волонтёр. Молодой человек когда-то жил в Биробиджане. Именно там он открыл свой театральный проект, который привел его на Сахалин.

«В этом году я жду много интересной информации. Все течёт, развивается. Молодежь становится более продвинутой, и мы стараемся не отставать от них. Это нужно для того, чтобы и участники, и волонтёры чувствовали себя как дома», - поделился Павел.

Помимо занятий для участников предусмотрена обширная экскурсионная и культурная программа: поездки по острову по программе треков, познавательные прогулки по городам форума, вечерние мероприятия на берегу моря, тематические фестивали, выставки и многое другое.