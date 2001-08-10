Сахалинский фермер поделился, как наладить «вкусный» бизнес

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Дальневосточный гектар»: фермер переехал на Сахалин и выращивает клубнику, малину, яблоки и морозостойкий виноград, сообщили ТИА «Острова» в АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики». Житель Сахалинской области Виктор Осипенко воспользовался сразу двумя мерами господдержки.

Он переехал на Дальний Восток из Украины по госпрограмме содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а позже стал участником программы «Дальневосточный гектар» и получил бесплатно землю в селе Горнозаводск Невельского района Сахалина. Здесь фермер развернул хозяйство, которое сегодня успешно развивается и обеспечивает жителей района свежими ягодами и фруктами по доступной цене.

На 1 млн. рублей, вырученных в этом году с продажи 1,5 тонн клубники, Виктор Осипенко приобрел мини-трактор с погрузчиком и фрезой для обработки земли и самоходную тележку самосвального типа. Закупленная техника позволит фермеру реализовать новые проекты на полученной по программе земле. Об истории освоения «дальневосточных гектаров» и планах на будущее Виктор Осипенко рассказал единому институту развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

«Впереди горячая пора. Середина августа - это сезон сбора малины, у нас её более 500 кустов, - говорит участник «Дальневосточного гектара» Виктор Осипенко. – Малина - ягода полезная, на нее всегда большой спрос. Видим, что урожай будет хорошим. И в целом 2022 год был успешным для нашего хозяйства - одной только клубники мы собрали полторы тонны. Хорошие объёмы позволили держать цены на ягоду доступными для местных жителей. На выручку закупили дополнительную технику. Без дела она стоять не будет: на гектарах только яблонь колоновидных сортов растет 500 деревьев, а кроме них - 40 груш, 20 слив, выращиваем также вишню, красную и черную смородину. Занимаемся виноградарством. Его у нас 90 кустов – причем не дальневосточных и всем известных сортов, а европейских, доведенных селекционерами до нужной морозостойкости. Саженцы закупаем в питомниках в европейской части России, но растут у нас только те виды, что уверенно дают хороший урожай. Выращивали абрикосы, но на Сахалине они не прижились. А виноград – растет».

Виктор Осипенко родом из Запорожья. В 2015 году он вместе с семьей переехал на Дальний Восток из Украины по Государственной программе содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

«По профессии я механик-водитель, - рассказывает Виктор Осипенко. - На Сахалине проходил службу в рядах Вооруженных Сил СССР. После демобилизации вернулся на Украину. Как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС рано вышел на пенсию занялся фермерством, стал выращивать помидоры и огурцы. Но меня тянуло на Сахалин - Дальний Восток запал в душу. В 2015 году приняли решение переехать, в апреле 2016 года семья получила паспорта граждан России. В мае 2017 года я стал участником программы «Дальневосточный гектар» и оформил 3 участка - на себя, жену и сына».

За несколько лет ферма семьи Осипенко стала одной из ведущих в районе. На участках стоит теплица типа «Ласточка» размером 15 на 60 метров, растет фруктовый сад, разбит виноградник, на подсобном участке гуляют куры и утки. В ближайших планах фермеров – строительство ещё 2 теплиц и участие в областном конкурсе грантов «Агростартап».

«Нужно предоставить бизнес-план развития хозяйства, он у нас есть, - говорит Виктор Осипенко. –Надеемся выиграть! Мы уже принимали участие в грантовых конкурсах и получили 100 тыс. рублей в качестве меры поддержки. В мае 2022 года исполнилось 5 лет, как взяли свои участки. Они уже оформлены в собственность. Программа «Дальневосточный гектар» дала нам возможность заниматься любимым делом на своей земле - в регионе, который мы сознательно выбрали для жизни и работы».