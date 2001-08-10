Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2022
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16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске изменится режим работы светофора на пересечении улиц Ленина и Транзитной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 9 июля, в первой половине дня, светофор на пересечении улиц Ленина и Транзитной будет переведен с двухфазного на трехфазный режим работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации города. Данные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. 

Изменения работы светофорного объекта вызваны необходимостью разграничить транспортные потоки. Первая фаза будет регулировать движение с севера, вторая – с юга, третья – с запада. 

Водителей просят учитывать эту информацию при движении на данном перекрестке.

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