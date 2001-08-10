Сахалинские ТОСы готовы зарядиться новыми идеями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ТОСы Южно-Сахалинска готовятся обмениваться опытом на форуме, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе мэрии. Форум «ТОСтер – территория горячих идей» соберет представителей более 20 ТОСов из разных регионов Дальнего Востока.

Активисты обсудят механизмы общественного самоуправления, перспективы развития территорий, обменяются опытом и идеями.

«Сегодня в рамках ТОС горожане могут реализовывать свои инициативы по благоустройству территорий, созданию комфортной и безопасной среды. Муниципалитет всячески поддерживает это движение, выделяется финансирование на реализацию проектов. В частности, в этом году основные усилия ТОС были направлены на озеленение нашего города. И форум - это интересная площадка, где у людей появится уникальная возможность обменяться опытом, позитивными решениями. Уверен, нашей делегации от Южно-Сахалинска будет чем поделиться - за последние годы наработан большой практический опыт», - подчеркнул вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев.

Так, от областной столицы в Дальневосточном форуме примут участие представители 11 ТОС.

«Это масштабное значимое событие. На форуме мы сможем не только перенять опыт других городов, но и зарядиться новыми идеями, нестандартными решениями. Это очень мотивирует. Особенно полезной эта площадка станет для молодых ТОСов, где их представители смогут узнать с чего начать, какие возможности дает ТОС», - отметила председатель ТОС «Пограничная-22» Анна Григорьева.

Мероприятие, инициированное правительством Сахалинской области совместно с региональной Торгово-промышленной палатой, будет проходить в Аниве 11-12 августа. В нем также примут участие представители министерств, Ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, представители профильных ведомств из разных регионов ДФО, муниципалитетов, члены комиссий Общественной палаты РФ, бизнес-сообщество.