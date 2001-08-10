В Шахтёрске строят школу на 400 мест

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сахалинском поселке в этом году построят современную школу на 400 мест, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства. Образовательный объект, предназначенный для учеников начальных классов, возводят в поселке городского типа Шахтерск Углегорского района.

В нем предусмотрят группы продленного дня, библиотеку, комнаты для индивидуальных занятий, выставочный и актовый залы, компьютерные классы и кабинеты для творчества. Качество выполнения работ на строительной площадке оценил губернатор Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

«По плану школу должны были ввести в следующем году. Но юные шахтерцы нуждаются в современном образовательном учреждении. Поэтому было принято разделить работы на два этапа. Основное здание школы будет готово уже в этом году, и мы начнем процедуру лицензирования. А на втором этапе благоустроят территорию и построят стадион. На учебном процесс это никак не отразится», – рассказал Валерий Лимаренко.

В школе предусмотрят группы продленного дня с раздельными помещениями для девочек и мальчиков, кабинеты педагога психолога и учителя-логопеда. Актовый зал оборудуют артистическими уборными и костюмерной.

Сегодня в Шахтерске работают две школы. Корпус одной из них признан аварийным. Его закроют, и все ученики средних классов будут переведены во вторую школу. А в новом образовательном учреждении, строительство которого развернуто на улице Интернациональной, организуют занятия для учеников начальных классов.

«Потребность в новой школе высокая. Дети сейчас учатся в старом здании. Очень ждем, когда сдадут новую школу для начальных классов со всеми необходимыми для младших ребят помещениями. Спасибо областным властям и губернатору, что предусмотрели в бюджет средства на строительство столь важного для жителей Шахтерска объекта», – сказала начальник отдела управления образования Углегорского района Елена Тамонова.

Подрядная организация уже выполнила работы по возведению железобетонного здания, устройству кровли и прокладке уличных тепловых сетей. Сейчас ведется монтаж перегородок, фасада и элементов вентиляции, подведение сетей водоснабжения.

1 сентября распахнут двери для учеников новые школы в Рейдово на Итурупе и Макарове. В островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко развернута программа строительства школ. В этом году из федерального бюджета удалось привлечь свыше 220 миллионов рублей на возведение школы на 300 мест в Ногликах. В ближайшие два года будет продолжаться строительство еще ряда объектов образования на Итурупе и Кунашире, а также дополнительного корпуса на 500 мест к школе №30 в планировочном районе Южно-Сахалинска Луговое.