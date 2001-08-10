3,5 тысячи сахалинских родителей получают выплаты на малышей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более трех тысяч островных родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области за 7 месяцев нынешнего года назначило 3 575 пособий по уходу за детьми до 1,5 лет. Общая сумма выплат составила 185,8 млн рублей, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
С 1 января 2022 года назначение и выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям осуществляет Пенсионный фонд РФ. Эта мера поддержки вместе с рядом других услуг была передана в ПФР от органов социальной защиты населения.
Выплата на ребенка до 1,5 лет назначается неработающей маме либо второму родителю, а также опекуну или родственнику, в том числе уволенным во время отпуска по уходу за ребенком либо в период беременности в связи с ликвидацией предприятия.
Базовый размер пособия на ребенка до 1,5 лет составляет 7 тыс. 677,81 рубля. В Сахалинской области пособие выплачивается с районным коэффициентом:
Южные и центральные районы Сахалина — 10 тыс. 748,93 рубля (коэффициент 1,4);
Охинский и Ногликский районы — 12 тыс. 284,50 рубля (коэффициент 1,6);
Курильские острова — 15 тыс. 355,62 рубля (коэффициент 2,0).
Если заявитель был уволен во время отпускапо уходу за ребенком, пособие устанавливается в том же размере, что было установлено по последнему месту работы. Матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, пособие выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка за последний год до момента увольнения, но не больше максимального размера пособия, увеличенного на районный коэффициент.
Для назначения пособия родителям необходимо обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право, в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. Сделать это можно в любое время до двухлетия малыша. Ознакомиться с перечнем необходимых документов родители могут на сайте Пенсионного фонда.
Выплата назначается только в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице.
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