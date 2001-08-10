В Аниве пройдёт форум «ТОСтер – территория горячих идей»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дальневосточный форум «ТОСтер – территория горячих идей», посвященный развитию общественного самоуправления, пройдет на Сахалине 11-12 августа, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
В мероприятии примут участие представители министерств, Ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, представители профильных ведомств из разных регионов ДФО, муниципалитетов, члены комиссий Общественной палаты РФ, а также бизнес.
Форум проводит правительство Сахалинской области совместно с Торгово-промышленной палатой региона и администрацией Анивского городского округа. Главная его цель – консолидация общественной деятельности и управленческих возможностей на уровне региона по развитию ТОС – как ближайшего и надежного партнера органов власти в решении вопросов местного значения, приоритетных социально-экономических программ.
Деловую площадку откроет пленарное заседание «Молодежь – драйвер развития сельских территорий», в ходе которого эксперты обсудят роль ТОСов в развитии гражданского общества, а также возрождение сел и малых городов. Коллеги из разных регионов Дальнего Востока смогут обменяться опытом и озвучить свои предложения по усовершенствованию системы.
В рамках форума состоится семинар-практикум «Эффективный опыт деятельности ТОС», ярмарка надежный подрядчиков и поставщиков услуг для территориального общественного управления. В завершении пройдет культурная программа для участников.
Активистов ТОС приглашают к участию. Телефоны для справок: 8-924-489-02-65 (Людмила Николаевна Гринько) и 8 (4242) 22-44-05 (Юлия Юрьевна Шанарова).
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