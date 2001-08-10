В столице Сахалина строят новый канализационный коллектор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается строительство южного канализационного коллектора, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

На сегодняшний день уже выполнена укладка трубы по улице Авиационной. В ближайшее время подрядчик выйдет на участок улицы Ленина в границах её перекрёстков с ул. Авиационной и переулком Школьным. C 9.00 8 августа до 9.00 13 августа проезд для личного транспорта здесь будет закрыт. Объезд участка будет возможен по улице Железнодорожной и по проспекту Мира.

Масштабный инженерный объект имеет важное стратегическое значение для Южно-Сахалинска. Как подчеркнул вице-мэр Ильдар Ахтариев, этот коллектор позволит переключить на новые очистные сооружения существующие и строящиеся микрорайоны в южной части города. Общая протяженность сетей составит порядка 14 км.

«В городе строится новое жилье, появляются новые социальные объекты, которые важно обеспечивать современной и качественной инженерной инфраструктурой. На сегодняшний день работы выполнены на 60 процентов. Подрядчик идет в графике, завершить весь комплекс работ планируется осенью 2023 года», – сказал Ильдар Ахтариев.

Один из ключевых этапов сосредоточен в районе перекрестка улиц Ленина и Авиационной. Подрядчику необходимо выполнить большой объем работ – разработать котлован глубиной 4 метра и уложить порядка 120 метров трубы диаметром 1 метр. Затем рабочие выполнят обратную засыпку, подготовят основание, после чего бригады завода строительных материалов имени Федотова выйдут на восстановление асфальтобетонного покрытия. По поручению курирующего вице-мэра силы подрядных организаций синхронизованы и мобилизованы, чтобы завершить строительные работы на ул. Ленина в максимально короткие сроки и не создавать помех водителям на длительный период. Проанализирован опыт ведения дорожных работ на других участках, чтобы выстроить график максимально эффективно.

На следующем этапе подрядчик продолжит строительство коллектора по ул. Железнодорожной и в районе кольцевой развязки на перекрестке проспекта Мира и улицы Фархутдинова. Также в завершающей стадии реконструкция очистных сооружений «ОСК-7», которая ведется параллельно.