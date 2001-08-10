Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск вошел в топ-15 по устойчивому развитию городов по результатам ESG – оценки. Исследование провело ведущее национальное рейтинговое агентство "Эксперт РА", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Результаты рассчитывались по 22 показателям, которые были распределены по трем направлениям - экологическому (Environmenta), социальному (Social) и показателю качества управления (Governance). ESG — это устойчивое развитие, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и качестве управления. По мнению экспертов с каждым годом важность всех трех компонентов растет и города с высокой ESG – оценкой являются наиболее привлекательными для населения и бизнеса. Южно-Сахалинск занимает лидирующие позиции по открытости бюджетных данных, по количеству объектов розничной торговли и общественного питания на 10 тыс. человек, а также по другим показателям.

Как отмечают авторы рейтинга, включение ESG-повестки в социально-экономическую составляющую городов окажет положительное влияние на их развитие. В стране, в том числе и в Южно-Сахалинске, успешно реализуется ряд национальных проектов, таких как «Формирование комфортной городской среды», «Демография» и других, направленных на улучшение всех аспектов ESG.

– Грамотное управление городом и развитие городского хозяйства, реализация проектов, связанных с положительным воздействием на окружающую среду, развитие социальных отношений и иных направлений устойчивого развития позволят улучшить и повысить ESG-статус городов, – отмечают эксперты.

Наряду с Южно-Сахалинском высокую оценку ESG получили Белгород, Волгоград, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Красногорск, Краснодар, Симферополь, Ставрополь, Тамбов, Тула, Ханты-Мансийск, Чебоксары.