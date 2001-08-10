Работы по благоустройству ул. Шоссейной в Южно-Сахалинске вышли на финишную пряму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершается благоустройство самого протяженного из всех ремонтируемых в 2022 году объектов - участка ул. Шоссейной. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Как рассказал инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Зайковский, в рамках реализации муниципального контракта на участке в 2,6 км были произведены следующие виды работ: демонтаж старого дорожного покрытия и замена грунта, отсыпано новое дорожное полотно, выполнено асфальтобетонное покрытие проезжей части. Также по восточной стороне дороги обустроен тротуар, установлены остановочные павильоны, нанесена дорожная разметка. В ближайшие дни здесь будут установлены дорожные знаки.
Существенную помощь муниципалитету по контролю качества выполненных работ по благоустройству и выявлению дефектов дорожного полотна оказывают волонтеры партии «Единая Россия». Они обходят дороги, тротуары, дворовые территории и все выявленные недочеты передают через портал «Сахалин онлайн». Такая совместная работа дает положительный результат.
- Ранее это была грунтовая дорога, не было пешеходных зон. Теперь здесь появились тротуары, тактильная плитка, обустроены нормальные заезды к частным домовладениям. Подрядчик идет по графику. Единственное - пока на установили дорожные знаки, которые в том числе должны скорректировать скоростной режим. Подрядчик сообщил, что их поставка с материка немного задерживается. Их ожидают в ближайшие дни и уже скоро дорожные знаки здесь появятся, - рассказал координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский.
Напомним, благоустройство объекта стартовало в октябре прошлого года. Силами подрядной организации ООО «СФК «Спецстрой» в порядок приведена территория общей площадью 27 317,9 кв. м. Завершить все виды работ на ул. Шоссейной планируется до 1 августа.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:55 Сегодня Более пяти тысяч жителей Сахалинской области подали заявки на догазификацию
09:42 Сегодня В Южно-Сахалинске по обращениям горожан устанавливают дополнительные скамейки
- 09:46 Сегодня На Сахалине 19-летний водитель без прав сбил подростка на пешеходном переходе
10:53 Сегодня Жительница Камчатки жалуется, что грузчики "Авроры" порвали уже четыре ее чемодана
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:39 22 Июля Валерий Лимаренко встал на защиту общеобразовательной школы в Никольском
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Выбор редакции
- 15:04 Сегодня О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
- 12:57 Вчера Южносахалинцев приглашают принять участие в фотоконкурсе "Сахалин глазами молодёжи"
- 14:54 25 Июля На Сахалине открылась выставка, посвященная истории островного здравоохранения
- 15:18 22 Июля Жители на улице Больничной, 2 в Южно-Сахалинске устроили праздник двора
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?