Работы по благоустройству ул. Шоссейной в Южно-Сахалинске вышли на финишную пряму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершается благоустройство самого протяженного из всех ремонтируемых в 2022 году объектов - участка ул. Шоссейной. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Как рассказал инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Зайковский, в рамках реализации муниципального контракта на участке в 2,6 км были произведены следующие виды работ: демонтаж старого дорожного покрытия и замена грунта, отсыпано новое дорожное полотно, выполнено асфальтобетонное покрытие проезжей части. Также по восточной стороне дороги обустроен тротуар, установлены остановочные павильоны, нанесена дорожная разметка. В ближайшие дни здесь будут установлены дорожные знаки.

Существенную помощь муниципалитету по контролю качества выполненных работ по благоустройству и выявлению дефектов дорожного полотна оказывают волонтеры партии «Единая Россия». Они обходят дороги, тротуары, дворовые территории и все выявленные недочеты передают через портал «Сахалин онлайн». Такая совместная работа дает положительный результат.

- Ранее это была грунтовая дорога, не было пешеходных зон. Теперь здесь появились тротуары, тактильная плитка, обустроены нормальные заезды к частным домовладениям. Подрядчик идет по графику. Единственное - пока на установили дорожные знаки, которые в том числе должны скорректировать скоростной режим. Подрядчик сообщил, что их поставка с материка немного задерживается. Их ожидают в ближайшие дни и уже скоро дорожные знаки здесь появятся, - рассказал координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский.

Напомним, благоустройство объекта стартовало в октябре прошлого года. Силами подрядной организации ООО «СФК «Спецстрой» в порядок приведена территория общей площадью 27 317,9 кв. м. Завершить все виды работ на ул. Шоссейной планируется до 1 августа.