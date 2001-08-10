О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В профильном палаточном лагере "Сахалинская звезда" провели мероприятие, посвященное здоровому образу жизни и семейным ценностям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Поговорить на важные темы с ребятами от 12 до 15 лет приехали уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области, представители партийных проектов «Крепкая семья» и «Здоровое будущее», а также центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
- Именно этот возраст подростков требует ответов на множество вопросов, но не всегда они могут получить их своевременно и достоверно. Поэтому мы регулярно проводим подобные мероприятия, беседуем с детьми на важные темы, помогаем разобраться в их проблемах, делимся полезной информацией, которую самостоятельно им было бы сложно добыть, - отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья» Светлана Бетнарская.
Так, уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская рассказала о защите прав несовершеннолетних, разъяснила некоторые аспекты законодательства, чтобы ребята имели представление о своих правах и могли ориентироваться в этой области, если потребуется.
Врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нурсултан Дуйсенбаев провел практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи. На специальном манекене показал, как правильно определить наличие сознания у пострадавшего, как провести первичную сердечно-легочную реанимацию, а также подробно рассказал универсальный алгоритм действий в подобной ситуации.
Затем занятия продолжились только для девочек, с которыми поговорили на темы женского здоровья.
- Не всегда подростки могут выйти с родителями на открытый разговор, поделиться переживаниями. В интернете, конечно, много информации, но она может быть недостоверной или неполной. И наша задача - дать ответы на волнующие вопросы, касающиеся сохранения репродуктивного здоровья, личной гигиены, оказать психологическую поддержку, - подчеркнула руководитель партийного проекта «Здоровое будущее» Светлана Левицкая.
Отметим, что подобные мероприятия с подростками проводятся на регулярной основе. Ребята всегда задают много вопросов и получают компетентные ответы.
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