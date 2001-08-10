Жительница Камчатки жалуется, что грузчики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Петропавловска-Камчатского Елена Аристова покупает в 2022 году уже четвертый чемодан. По словам женщины, ее багаж регулярно становится жертвой неаккуратных и безответственных грузчиков, и еще ни разу ей не удалось получить компенсацию от авиакомпании. Примечательно, что все ее чемоданы ломаются исключительно тогда, когда Елена летит рейсами авиакомпании "Аврора", сообщаетТК "41 Регион".

"Летели сегодня Петропавловск-Камчатский - Владивосток. Сдали новый чемодан в багаж. Прилетел он с вырванным колесом и пробитым дном, к тому же в двух местах был порван новый чехол. Написали жалобу в аэропорту Владивостока, вызвали представителя "Авроры", зафиксировать повреждение, но она тут же принесла заготовку, мол, мы сами такой чемодан сдали. Это как это? Чемоданы у нас крепкие, недешевые, в других авиакомпаниях всё всегда прилетает целое, чистое. Но эти!" - пожаловалась редакции ТК "41 Регион" Елена.

Женщина также добавила, что ей по работе приходится много летать, но проблемы с багажом регулярно возникают именно у авиакомпании "Аврора".

Официальный сайт авиакомпании советует в случае повреждения багажа предъявлять претензию: при внутренней перевозке - в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем получения багажа, при международной - в течение 7 дней со дня получения багажа. На сайте также говорится, что багаж авиакомпания может отремонтировать, а если багаж ремонту не подлежит, его стоимость пассажиру могут возместить. Но для этого порчу нужно документально доказать

К претензии должны быть приложены следующие документы: заявление с указанием стоимости поврежденного багажа и года его приобретения, акт о неисправностях при перевозке багажа, оригинал багажной бирки, счет на ремонт: также оригинал и оригинал чека на покупку багажа.