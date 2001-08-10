Жительница Камчатки жалуется, что грузчики "Авроры" порвали уже четыре ее чемодана
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Петропавловска-Камчатского Елена Аристова покупает в 2022 году уже четвертый чемодан. По словам женщины, ее багаж регулярно становится жертвой неаккуратных и безответственных грузчиков, и еще ни разу ей не удалось получить компенсацию от авиакомпании. Примечательно, что все ее чемоданы ломаются исключительно тогда, когда Елена летит рейсами авиакомпании "Аврора", сообщаетТК "41 Регион".
"Летели сегодня Петропавловск-Камчатский - Владивосток. Сдали новый чемодан в багаж. Прилетел он с вырванным колесом и пробитым дном, к тому же в двух местах был порван новый чехол. Написали жалобу в аэропорту Владивостока, вызвали представителя "Авроры", зафиксировать повреждение, но она тут же принесла заготовку, мол, мы сами такой чемодан сдали. Это как это? Чемоданы у нас крепкие, недешевые, в других авиакомпаниях всё всегда прилетает целое, чистое. Но эти!" - пожаловалась редакции ТК "41 Регион" Елена.
Женщина также добавила, что ей по работе приходится много летать, но проблемы с багажом регулярно возникают именно у авиакомпании "Аврора".
Официальный сайт авиакомпании советует в случае повреждения багажа предъявлять претензию: при внутренней перевозке - в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем получения багажа, при международной - в течение 7 дней со дня получения багажа. На сайте также говорится, что багаж авиакомпания может отремонтировать, а если багаж ремонту не подлежит, его стоимость пассажиру могут возместить. Но для этого порчу нужно документально доказать
К претензии должны быть приложены следующие документы: заявление с указанием стоимости поврежденного багажа и года его приобретения, акт о неисправностях при перевозке багажа, оригинал багажной бирки, счет на ремонт: также оригинал и оригинал чека на покупку багажа.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:55 Сегодня Более пяти тысяч жителей Сахалинской области подали заявки на догазификацию
09:42 Сегодня В Южно-Сахалинске по обращениям горожан устанавливают дополнительные скамейки
- 09:46 Сегодня На Сахалине 19-летний водитель без прав сбил подростка на пешеходном переходе
10:53 Сегодня Жительница Камчатки жалуется, что грузчики "Авроры" порвали уже четыре ее чемодана
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:39 22 Июля Валерий Лимаренко встал на защиту общеобразовательной школы в Никольском
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Выбор редакции
- 15:04 Сегодня О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
- 12:57 Вчера Южносахалинцев приглашают принять участие в фотоконкурсе "Сахалин глазами молодёжи"
- 14:54 25 Июля На Сахалине открылась выставка, посвященная истории островного здравоохранения
- 15:18 22 Июля Жители на улице Больничной, 2 в Южно-Сахалинске устроили праздник двора
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?