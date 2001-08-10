Предприниматели Южно-Сахалинска могут получить консультацию по оформлению вывесок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предприниматели Южно-Сахалинска могут получить консультацию по оформлению вывесок и рекламных конструкций, рассказали ТИА "Острова" в городско администрации.
Консультации проводятся каждый четверг по предварительной записи с 9.00 до 17.15 специалистами отдела дизайна и оформления городского пространства по адресу ул. Амурская, 88, департамент архитектуры и градостроительства, 7 этаж.
- Мы стараемся быть максимально открытыми для предпринимателей: проводим встречи, консультируем по телефонам. Проект вывески можно отправить на электронную почту для оперативного согласования, - рассказала ведущий советник отдела Дарья Кузнецова. — Есть практика, когда наши специалисты сами разрабатывают эскизные проекты, чтобы наглядно показать предпринимателю лучший вариант.
Она подчеркнула, что специалисты помогут определиться с материалами, размерами, расположением информационной конструкции на фасаде здания и с другими требованиями, предъявляемыми к благоустройству Южно-Сахалинска для сохранения архитектурной целостности города.
Так, за консультацией в департамент обратилась директор рекламной компании Кристина Егорова. Она отметила, что предприниматели активно пользуются услугами предприятия в вопросах производства конструкций, поэтому от производителя требуется доскональное знание требований дизайн-кода. Также она подчеркнула важность принятия дизайн-кода для города.
- Нужен документ, который унифицирует требования к оформлению пространства. С дизайн-кодом Южно-Сахалинск преображается. Раньше все было завешено баннерами, это портило город. Хорошо, что уходим от этого, - сказала она.
Напомним, в настоящее время внешнее оформление зданий и городских пространств выполняется в соответствии с утвержденным дизайн-кодом — сводом правил и рекомендаций по оформлению для использования бизнес-сообществом, дизайнерами, застройщиками, муниципалитетом, то есть всеми, кто влияет на облик населенного пункта.
Записаться на прием и получить консультацию можно по телефону 312-647, доб. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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