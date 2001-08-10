Две школьницы из Благовещенска стали победителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две школьницы из Благовещенска - Милана Власенко и Мария Герасименко - стали победителями "Большой перемены". Финал всероссийского конкурса прошел в детском центре "Артек", пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает информационное агенство, ссылаясь на пресс-службу администрации города, Милана Власенко из школы № 12 участие в проекте приняла впервые. Благодаря победе в конкурсе шестиклассница осуществит свою главную мечту - отправится в Санкт-Петербург.

Ученица школы № 26 Мария Герасименко победительницей "Большой перемены" стала во второй раз. В качестве приза ей досталось "большое путешествие" из Санкт-Петербурга во Владивосток.

В конкурсе приняли участие полтора миллиона ребят со всей России. Только 300 стали победителями. Участники конкурса выполняли задания по искусству и творчеству, образовательным технологиям и обществознанию. Разрабатывали проекты улучшения различных сфер жизни. Участвовали в дискуссионных площадках, увлекательных мероприятиях.