Валерий Лимаренко поручил усилить подготовку образовательных учреждений к новому учебному году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На совещании в областном правительстве глава региона поднял вопрос проведения ремонта островных школ и детских садов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
– До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца. В это время необходимо уделить особое внимание подготовке образовательных учреждений. В них должны быть созданы самые комфортные и безопасные условия для детей и педагогов. 1 сентября впервые примут учеников школы в Макарове и Рейдово. Ряд школ откроются после капитального ремонта. Все работы должны быть выполнены качественно и завершены в срок, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
На сегодня ко Дню знаний готовы уже 34 образовательных учреждения. Всего предстоит проверить готовность 150 школ, 169 детских садов, 13 техникумов и 55 организаций дополнительного образования.
Специалисты оценивают соблюдение требований безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров, выполнение санитарных норм и правил, антитеррористическую защищенность, а также проведение текущего и капитального ремонта.
– В этом году капитальные работы идут в 14 школах, 11 из них расположены в селах и малых городах. Это школы Анивского, Корсаковского, Холмского, Поронайского, Смирныховского, Углегорского, Охинского районов и Южно-Сахалинска, – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
В образовательных заведениях ремонтируют кровли, фасады, входные группы, инженерные системы, внутренние помещения. В 13 школах работы завершатся накануне Дня знаний. В охинской школе №1 ремонт должны закончить к 1 декабря. До этого будут приняты все необходимые меры для организации безопасного образовательного процесса.
Губернатор поручил главам районов держать на личном контроле сроки ремонтных работ и обеспечить своевременную приемку образовательных учреждений к началу нового учебного года.
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