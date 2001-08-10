В Южно-Сахалинске завершили почти 90 процентов работ по ремонту дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время объезда по Южно-Сахалинску губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал благоустройство придомовых территорий и обновление подъездов многоквартирных домов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Глава региона вместе с мэром областного центра Сергеем Надсадиным, председателем областной Думы Андреем Хапочкиным и депутатом облдумы Александром Шарифулиным посетили двор домов №282 и 282А на проспекте Мира. В рамках областной программы развернулся капитальный ремонт. Здесь заасфальтируют проезды и тротуар, сделают отмостку, разобьют палисадники. Работы завершатся до осени.

– С нами советовались, когда делали проект ремонта. Радует, что учли наше мнение с парковками и зелеными зонами. Будет место и для машин, и для прогулок, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Евгения.

Всего в этом году в областной столице капремонт охватит 29 дворов территорий – в рамках областной программы и федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Рекордные объемы выполняются в рамках текущего содержания придомовых территорий. Такой подход позволяет поддерживать порядок во всех дворах, а не ждать годами капремонта.

– На сегодня завершена уже большая часть работы. В августе начнем ремонтировать те дворы и подъезды, которые люди попросили сделать дополнительно, – сказал Валерий Лимаренко. – Капитальный ремонт – это давно запланированные мероприятия, они проводятся по проекту и требуют времени. Текущий ремонт с прошлого года стал нашей традицией, и мы ее будем продолжать и наращивать. Заходя с ремонтом во двор, мы также приводим в порядок подъезды, входные группы, детские площадки. Наш замысел предельно прост. Ведь что такое комфорт? Человек выходит из квартиры и оказывается в чистом подъезде, потом видит ухоженный двор. Работая в тандеме с жителями, мы стремимся делать города нашей области лучше.

– Жители уже давно ждали капитальный ремонт своего двора, много жалоб поступало на ветхие деревья, которые сейчас представляют опасность для людей. Каждое такое дерево в ближайшее время спилят, полноценное озеленение двора будет осуществлено в ходе капремонта. Прослежу за этим лично. В целом надо отметить, как похорошел наш город за последние годы. Уверен, это результат совместной работы власти и жителей. И эту важнейшую работу мы вместе будем продолжать, – отметил Александр Шарифулин.

В ходе объезда губернатор и мэр посетили планировочный район Ново-Александровск. В рамках ямочного ремонта заасфальтировали двор дома №11 на улице Науки. Сейчас приводят в порядок подъезды. На 2023 год запланирован капремонт фасада.

Как сообщил руководитель управляющей компании, в этом году благодаря субсидии из областного бюджета удалось более чем в два раза нарастить объемы по ремонту подъездов. Текущими работами охватят 41 многоквартирный дом – 103 подъезда, 11 крылец, 132 окна.

– В этом году мы ремонтируем 413 дворовых территорий, уже готовы 367. В прошлом отремонтировали 345 дворов. Основную часть города уже охватили текущими работами. Приводим в порядок также 498 подъездов, сейчас ведутся работы в 94-х, – рассказал мэр областного центра Сергей Надсадин. – Мы сегодня проехали по Южно-Сахалинску и в очередной раз увидели, как много людей любят наш город, ухаживают за ним и подают пример другим. Дворы облагораживают цветами, высаживают розы и редкие растения, разбивают стилизованные палисадники. Призываем жителей сохранять активность и сообщать нам, какими бы они хотели видеть свои дворы и какие работы еще нужно сделать.

Еще одной точкой объезда стал дом №253А на улице Комсомольской. Здесь до 15 августа должны отремонтировать все шесть подъездов. Субсидия, которую получила управляющая компания, позволила расширить фронт работ. В доме проведут не только косметические работы, но и обновят входные группы, заменят окна.

Напомним, на ремонт подъездов управляющим компаниям выделяют субсидии – предприятию компенсируют половину затрат. Дополнительное финансирование в размере 122 млн рублей на эти цели направлено из областного бюджета в муниципалитеты.