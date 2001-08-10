Сахалинские юнармейцы приняли участие в военно-полевых сборах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 11 по 17 июля на территории центра мобилизационного развертывания 39-ой отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады прошли восьмые юнармейские военно-полевые сборы. По завершению сборов состоялась торжественная церемония по вступлению ребят в ряды юнармейского движения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.
В течении семи дней ребята учились основам военной подготовки: разборка и сборка автомата, стрельба из автомата АК-74, огневая и строевая подготовка, преодоление препятствий. Также юные бойцы осваивали азы боевых единоборств, подъем по тревоге, выход в район проведение похода, перенос раненого, строительство ночлега, разведение костра, приготовление пищи. Ребята обучались основам кикбоксинга, инженерной подготовки и ознакомились с общевоинским уставом.
Помимо физической подготовки, молодёжь активно занималась творческой деятельностью: хором пели песни под гитару, учили поэзию русских классиков, осваивали современные направления в искусстве.
16 июля ребята показали праздничный концерт для гостей центра в честь закрытия сборов. Зажигательные танцы, патриотичные песни и стихи, берущие за душу, до слез на глазах–ребята подготовились на славу. Апогеем вечера стала композиция в исполнении взвода девочек и её автора Алексея Буторина, «Проси его, проси». Песня президентом федерации кикбоксинга Сахалинской области написана совсем недавно, и посвящена ребятам, которые защищают интересы нашей страны в спецоперации. Торжество закончилось праздничным ужином и салютом, на радость всем.
17 июля в 12:00 на торжественную клятву прибыли родные и близкие ребят. Каждому юнармейцу в этот день выпала честь принести торжественную клятву: всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев. В знак принятия в ряды Движения каждый участник получил удостоверение и нагрудный значок.
"Вы все молодцы, смогли преодолеть массу трудностей, дойти до конца. Каждый из вас заслужил звание юнармейца, теперь вы должны достигать новых высот в учёбе, спорте и участвовать в молодежных проектах», - отметил руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов.
После торжественной части юнармейцы, прошедшие командирскую подготовку и сдавшие зачеты получили специальные звания, грамоты и приятные презенты.
Мероприятие проходило при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области.
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