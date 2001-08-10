Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2022
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Запуск нового водопровода оставит часть домов Южно-Сахалинска без воды
09:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Запуск нового водопровода оставит часть домов Южно-Сахалинска без воды

Запуск нового водопровода оставит часть домов Южно-Сахалинска без воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами, а также вводом нового водопровода в Южно-Сахалинске 7 июля с 09.30 до 17.30 будет ограничена подача холодной воды потребителям, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ООО "РВК-Сахалин". Отключения произодут по следующим адресам:

- пр. Мира, 241б, 245б, 247а;

- ул. Комсомольская, 282, 290, 290а;

- ул. Пуркаева, 74, 76, 80.

Кроме того, 12 июля с 09.30 до 17.30 будет ограничена подача холодной воды потребителям на ул. Комсомольской:

- ул.Комсомольская, 243а, 245, 247, 251, 251а, 253, 253а, 255, 257, 257а, 259, 259а, 259б.

"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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