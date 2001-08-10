На Сахалине коммунальщики планируют судиться с жильцами, не пускающими их в квартиры для проведения капремонта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Капитальный ремонт в многоквартирном доме № 157 на проспекте Мира в Южно-Сахалинске выполнен на 70%. Строители планируют сдать объект с обновленными внутридомовыми инженерными сетями и подвалами в августе этого года. По словам заместителя генерального директора подрядной организации ООО "Фобос-Строй" Вячеслава Кулика, работа ведется в штатном режиме, но скорее всего без судебных разбирательств с собственниками из-за недопуска в квартиры не обойдется, рассказали ТИА "Острова" в НК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области".
Всего в доме пять подъездов. В трех из них строители уже выполнили полный объем работ на сетях отопления, водоснабжения и канализации. Примерно через три недели стартует ремонт системы электроснабжения, после чего бригады займутся подвалами. Особенность капремонта инженерных сетей заключается в том, что часть работ необходимо выполнять в квартирах. Представитель подрядчика подчеркнул, что подавляющее большинство собственников относятся к этому с пониманием. Но в две из 100 квартир в доме все же пока так и не удалось попасть.
- В настоящее время Фонд капитального ремонта ведет претензионную работу, готовится обращение в суд. Согласно закону, все трубы в квартирах являются общедомовым имуществом. Поэтому после необходимых процедур выполним необходимый объем работ в принудительном порядке. Недопуск в квартиры влечет за собой негативные последствия, в том числе и для самого собственника: старые трубы забиты, в местах прохода через межэтажное перекрытие находятся в ненадлежащем состоянии, что может привести к аварийным ситуациям, порыву участков старых труб и давать сбои в системе теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, - отметил начальник отдела строительного контроля Фонда капремонта домов Александр О.
По словам специалиста, собственники, которые категорически отказываются пускать строителей в квартиры, встречаются едва ли не на каждом объекте. Таких жильцов единицы, но они могут стать причиной срыва сроков сдачи объектов, поскольку на урегулирование ситуации, в том числе в судебном порядке, уходит много времени.
- Чаще всего такие собственники объясняют свой отказ тем, что трубы находятся в хорошем состоянии. Но это мнение ошибочно. При капремонте необходимо проводить работы комплексно. На самом деле люди, вероятнее всего, боятся за свой ремонт. Но мы всегда пытаемся найти компромиссное решение и минимизировать ущерб, - добавил Вячеслав Кулик.
После завершения капремонта подрядная организация будет выполнять свои гарантийные обязательства на протяжении пяти лет.
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