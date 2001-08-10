Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел прием семей из Южно-Сахалинска, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На встрече присутствовал также депутат Сахалинской областной думы Юрий Цой. Он присоединился к новому благотворительному проекту и приобрел микроволновую печь и ноутбук для малообеспеченных семей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Мама двоих детей Светлана Засорина пока не работает и посвящает всё время воспитанию сына и дочери. Сейчас семья живет на социальные пособия. Областные власти помогут женщине трудоустроиться. Кроме того, чтобы облегчить Светлане домашний быт, Юрий Цой подарил семье микроволновку.

- Новый благотворительный проект показал, насколько в Сахалинской области много неравнодушных людей. «Добрый дела карты сахалинца» объединяют тех, кто нуждается в помощи, и тех, у кого есть ресурсы на ее оказание. Мы индивидуально рассматриваем историю каждой отдельной семьи и принимаем решения, чтобы улучшить материальное положение сахалинцев, - сказал Валерий Лимаренко.

Подарком от благотворителя для другой семьи стал ноутбук. Анна Кимнатная одна воспитывает двоих детей. Областные власти помогут южносахалинке пройти переобучение. В планах у Анны – открыть свое дело в сфере красоты. Пока семейный бюджет не позволяет делать дорогостоящие покупки.

– Компьютер необходим мальчику-школьнику, а микроволновая печь – незаменимая техника на кухне. Я захотел помочь семьям с детьми и принять участие в новом, по-настоящему нужном благотворительном проекте. Буду рад и в дальнейшем поддерживать такие важные социальные инициативы, – сказал Юрий Цой.

Напомним, в рамках проекта среди благотворителей будет проведен конкурс на получение премии губернатора, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Прием заявок проходит с мая по октябрь этого года. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Сахалинской области, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.