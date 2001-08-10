На Сахалине назвали управляющие компании, задолжавшие миллионы за электричество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" обновил на сайте компании антирейтинги предприятий ЖКХ и исполнителей коммунальных услуг, а также виртуальную "Доску почета", где расположен список добросовестных плательщиков из числа управляющих компаний и ТСЖ. Информация о наличии или отсутствии задолженности за потребленную электроэнергию - по состоянию на 1 июня 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
В июньском Антирейтинге исполнителей коммунальных услуг - 25 компаний, общий долг которых за потребленную электроэнергию превысил на начало июня текущего года 108,6 млн рублей. К должникам применены все установленные меры воздействия - поданы иски на принудительное взыскание задолженности, направлены обращения в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Лидеры среди неплательщиков:
- ООО "УК Городской Двор" г. Корсакова, обслуживает 122 дома, долг – 21,1 млн рублей;
- ООО "Коммунальник" г. Невельска, обслуживает 25 домов, долг – 13,9 млн рублей;
- МУП "ГЖК" г. Углегорска, обслуживает 150 домов, долг – 9,9 млн рублей;
- ООО "ЖЭУ-3" г. Южно-Сахалинска обслуживает 63 дома, долг – 8,2 млн рублей;
- ООО "Мастер и Компания" г. Южно-Сахалинска обслуживает 65 домов, долг – 6,8 млн. рублей.
В противовес нарушителям платежной дисциплины – список исполнителей коммунальных услуг, четко выполняющих условия договоров энергоснабжения. В июньском списке – 16 компаний, которым энергетики выражают публичную благодарность: ООО УК «Веста-РВС» и «Жилищно-сервисная компания» из Южно-Сахалинска, ООО «Армада» из Анивы; МУП «Тепло» и ООО «Сакура Плюс» из Корсакова; ООО «ЛидерПроф» из Холмска; ООО «Шебунино» (Невельский район); ООО «АСК» и ООО «Ресурс плюс» из Александровск-Сахалинского; ИКУ МУП «СМХ» из Тымовского; ООО ЖХ «Бумажник» из Поронайска; МУП «Теплотехник-1» из Леонидово; ООО «Кристалл» из Углегорска; ООО УК «ЖилЦентр» из Шахтёрска; ООО «ЖКХ Бошняково» (Углегорский район); ООО «КОМУС-2» из Красногорска.
В Антирейтинге предприятий ЖКХ Дальневосточной энергетической компании – только одно сахалинское предприятие: МУП «Тепловые сети» (с. Чехов Холмского района). Просроченная задолженность за потребленную электроэнергию на 1 июня - 4,6 млн рублей. Общая задолженность всех сахалинских предприятий ЖКХ по договорам энергоснабжения – 166 млн рублей.
Антирейтинги на сайте ПАО «ДЭК» обновляются ежемесячно. При их составлении учитывается ряд факторов: размер задолженности, выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, количество периодов образования задолженности, гарантии по оплате долга. Компании могут покинуть непочетный список, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление.
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