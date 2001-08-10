Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2022
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На Сахалине назвали управляющие компании, задолжавшие миллионы за электричество

На Сахалине назвали управляющие компании, задолжавшие миллионы за электричество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" обновил на сайте компании антирейтинги предприятий ЖКХ и исполнителей коммунальных услуг, а также виртуальную "Доску почета", где расположен список добросовестных плательщиков из числа управляющих компаний и ТСЖ. Информация о наличии или отсутствии задолженности за потребленную электроэнергию - по состоянию на 1 июня 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

В июньском Антирейтинге исполнителей коммунальных услуг - 25 компаний, общий долг которых за потребленную электроэнергию  превысил на начало июня текущего года 108,6 млн рублей. К должникам применены все установленные меры воздействия - поданы иски на принудительное взыскание задолженности, направлены обращения в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Лидеры среди неплательщиков:

- ООО "УК Городской Двор" г. Корсакова, обслуживает 122 дома, долг – 21,1 млн рублей;

- ООО "Коммунальник" г. Невельска, обслуживает 25 домов, долг – 13,9 млн рублей;

- МУП "ГЖК" г. Углегорска, обслуживает 150 домов, долг – 9,9 млн рублей;

- ООО "ЖЭУ-3" г. Южно-Сахалинска обслуживает 63 дома, долг – 8,2 млн рублей;

- ООО "Мастер и Компания" г. Южно-Сахалинска обслуживает 65 домов, долг – 6,8 млн. рублей.

В противовес нарушителям платежной дисциплины – список исполнителей коммунальных услуг, четко выполняющих условия договоров энергоснабжения. В июньском списке – 16 компаний, которым энергетики выражают публичную благодарность: ООО УК «Веста-РВС» и «Жилищно-сервисная компания» из Южно-Сахалинска, ООО «Армада» из Анивы; МУП «Тепло» и ООО «Сакура Плюс» из Корсакова; ООО «ЛидерПроф» из Холмска; ООО «Шебунино» (Невельский район); ООО «АСК» и ООО «Ресурс плюс» из Александровск-Сахалинского; ИКУ МУП «СМХ» из Тымовского; ООО ЖХ «Бумажник» из Поронайска; МУП «Теплотехник-1» из Леонидово; ООО «Кристалл» из Углегорска; ООО УК «ЖилЦентр» из Шахтёрска; ООО «ЖКХ Бошняково» (Углегорский район); ООО «КОМУС-2» из Красногорска.

В Антирейтинге предприятий ЖКХ Дальневосточной энергетической компании – только одно сахалинское предприятие: МУП «Тепловые сети» (с. Чехов Холмского района). Просроченная задолженность за потребленную электроэнергию на 1 июня -  4,6 млн рублей. Общая задолженность всех сахалинских предприятий ЖКХ по договорам энергоснабжения – 166 млн рублей.

Антирейтинги на сайте ПАО «ДЭК» обновляются ежемесячно. При их составлении учитывается ряд факторов: размер задолженности, выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, количество периодов образования задолженности, гарантии по оплате долга. Компании могут покинуть непочетный список, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление.

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