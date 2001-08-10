Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2022
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Ремонтные работы продолжаются в Южно-Сахалинске на перекрестке пр. Мира и ул. Украинской
15:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за закрытия участка проспекта Мира в Южно-Сахалинске скорректировано движение автобусов

Из-за закрытия участка проспекта Мира в Южно-Сахалинске скорректировано движение автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объезд городских маршрутов №3, 9, 10, 11, 12, 16, 63, 71, 81, 105, 122, 177, 222 и 333 будет осуществляться через улицы Больничная, Ленина и Фархутдинова, рассказали ТИА "Острова" в гогодской администрации.

Напомним, сквозной проезд будет закрыт в предстоящие выходные дни. Ограничения для движения начнут действовать с 20.00 1 июля и завершатся в 06.00 4 июля. Здесь силами подрядной организации в рамках муниципального контракта будут проведены работы по строительству южного канализационного коллектора.

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