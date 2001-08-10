Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2022
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Коммунальщики Южно-Сахалинска назвали дома, в которых 28 июня отключат воду
13:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Коммунальщики Южно-Сахалинска назвали дома, в которых 28 июня отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холодной воды 28 июня с 9.30 до 13.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Отключения произойдут в домах по следующим адресам:

- ул. Бумажная,22, 22а, 22Б, 24в;

- пр. Мира,8г, 30, 60;

- ул. Огородная,1, 1 корп.1;

- ул. Крайняя, 30, 30 корп.1, 2, 36, 33, 33а, 35, 35а, 37, 51;

- ул. Долинская, 22-30, 22а-32а, 35-45, 35а-45а;

- ул. Ленина,13 – 77, 44 - 76

- дома по улицам Кооперативной, Новой, Пролетарской, переулкам Верхнему, Смирных, Уральскому, Кооперативному, Путевому, Мостовому, Станционному Дорожному, Восточному, Мебельному, Майскому

Телефоны диспетчерской службы предприятия: 72-32-40, 49-79-25.

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