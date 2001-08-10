Коммунальщики Южно-Сахалинска назвали дома, в которых 28 июня отключат воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холодной воды 28 июня с 9.30 до 13.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Отключения произойдут в домах по следующим адресам:
- ул. Бумажная,22, 22а, 22Б, 24в;
- пр. Мира,8г, 30, 60;
- ул. Огородная,1, 1 корп.1;
- ул. Крайняя, 30, 30 корп.1, 2, 36, 33, 33а, 35, 35а, 37, 51;
- ул. Долинская, 22-30, 22а-32а, 35-45, 35а-45а;
- ул. Ленина,13 – 77, 44 - 76
- дома по улицам Кооперативной, Новой, Пролетарской, переулкам Верхнему, Смирных, Уральскому, Кооперативному, Путевому, Мостовому, Станционному Дорожному, Восточному, Мебельному, Майскому
Телефоны диспетчерской службы предприятия: 72-32-40, 49-79-25.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
15:33 22 Июня Сахалинец обмолвился знакомым о крупной сумме денег на карте и лишился их
15:20 23 Июня В Южно-Сахалинске борются с борщевиком
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
- 11:08 Вчера Спортивную площадку установят в одном из дворов в Новоалександровске
- 13:39 24 Июня Южносахалинцев приглашают постоять на гвоздях и исцелиться звуком
- 12:39 24 Июня Сахалинец завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнований по дзюдо
- 15:03 23 Июня Сахалинским детям рассказали о вреде наркотиков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?