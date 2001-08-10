Туристов на Камчатке просят не кормить евражек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В разгар сезона путешествий и выездов на природу камчатские экологи, турфирмы, гиды и экскурсоводы всерьез озадачились проблемой подкармливания туристами диких животных. Социальные сети, радио и телевизионные эфиры заполнены сообщениями о вреде «человеческих» продуктов питания для животных, сообщает ТК "41 Регион»".

«Кормить евражек ни в коем случае нельзя! Одни продукты могут вызвать у животных серьезные проблемы с пищеварением, другие - испортить запасы зверьков, если суслики унесут их в норку. Подкармливание нарушает пищевое поведение евражек, они становятся зависимыми от людей. Если нарушителя заметит инспектор, ему грозит штраф!» - рассказывает камчатский гид Никита Батищев.

Он также рассказал об опасностях, подстерегающих милых камчатских сусликов, со стороны собак, и призвал туристов не брать с собой в путешествие домашних животных.

Кроме того, камчатцев и гостей полуострова просят тщательнее присматривать в походах и на экскурсиях за детьми, которые, по словам работников турфирм, зачастую не умеют вести себя на природе, к примеру заливают входы в норки евражек.

Евражками, а также еврашками и овражками в народе называют американских или берингийских сусликов. Этот вид грызунов принадлежит к наиболее крупным сусликам: длина тела евражки может достигать 39 сантиметров. Американский суслик обитает на крайнем северо-востоке Сибири, Чукотке и Камчатке. Евражки практически всеядны, однако в основном они питаются травой. Входят в их рацион и ягоды брусники, голубики и толокнянки, а также грибы и побеги кустарников. Кроме того, евражки не брезгуют насекомыми, гусеницами и падалью. В населённых пунктах сусликов часто можно встретить на помойках, где животные ищут остатки пищи.