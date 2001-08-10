"Единая Россия" внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инициатива "Единой России" установит единые для всей страны правила выплат за вред, причиненный жизни или здоровью волонтеров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов - Башкирии, Тыве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

«Сегодня только по линии гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе оказали помощь своим коллегам медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России. Многие их них работали в прифронтовых госпиталях. И продолжают это делать. Активисты МГЕР и «Волонтерской Роты» ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобожденных территорий. Вместе с Российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтеров гражданских специальностей - медиков, психологов, педагогов, строителей - для восстановления народных республик», - подчеркнул один из авторов документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также отметил, что добровольцы ежедневно несут вахту помощи в регионах России.

«Ищут пропавших людей. Дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где это еще необходимо. Помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области. И наша обязанность - защитить тех, кто, порой рискуя собой, добровольно помогает другим людям, спасает их жизни», - сказал он.

Согласно внесенному законопроекту, размер, порядок и условия назначения выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться правительством. Предусматривается, что данные о добровольцах и волонтерских организациях будут верифицированы в единой информационной системе, что минимизирует риски незаконного получения компенсаций.

Причиненный вред планируется компенсировать за счет средств федерального бюджета добровольцу (в случае причинения вреда его здоровью) или лицам, круг которых будет определён Правительством, в равных долях, - в случае смерти волонтера.

Руководитель Сахалинского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Елена Красильникова отметила, что в островном регионе работают сотни волонтеров. А недавно депутат партийной фракции в Городской Думе Южно-Сахалинска стал первым островным добровольцем, отправившимся на Донбасс.

«В Сахалинской области работают около 800 волонтеров. Задействованы они в различных направлениях. После реорганизации штаба #МыВместе люди, которым мы помогали во время короновируской инфекции, по прежнему продолжают обращаться к нам за помощью. В основном в ней нуждаются инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. Горячая линия у нас работает по сей день, основные обращения: сложности с передвижением по городу, доставка лекарственных препаратов и продуктов питания. Также первым добровольцем от Сахалинской области на Донбасс отправился Депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен, сейчас он находится в Мариупле, вплотную взаимодействует с мэром города, откуда получает задачи и распределяет волонтеров по социально значимым объектам, которые необходимо привести в надлежащие состояние. В течении лета у активистов есть хорошая возможность максимально помочь с восстановлением объектов», - рассказала Елена Красильникова.

Напомним, инициативу «Единой России» по защите жизни и здоровья волонтеров поддержал президент. Она одобрена комиссией по законопроектной деятельности правительства и экспертным советом партии.

Отметим, только в 2021 году в волонтерской деятельности были задействованы 35 тысяч волонтеров-медиков. Еще столько же добровольцев участвовали в поисково-спасательных работах и выполнили 43 тысячи заявок о пропаже людей. По данным МЧС России, в 2018-2020 гг. некоммерческие организации помогали ликвидировать чрезвычайные ситуации около 40 тысяч раз.

Более 50 тысяч добровольцев акции #МыВместе оказывают помощь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик, в ПВР. Еще несколько сотен волонтеров «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в гуманитарной миссии партии на территории Донбасса и освобожденных территориях.