Перекресток пр. Мира и ул. Украинской в Южно-Сахалинске с 25 июня закрывается для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения, вводимые с 07.00, связаны с необходимостью проведения работ по перекладке инженерных сетей в рамках продолжающегося капитального ремонта ул. Украинской на участке от НУЗ "Дорожная больница" до жилого дома №139. Работы выполняются в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные работы", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядчик произведет необходимый комплекс работ - вскрытие дорожного полотна, монтаж нового коллектора ливневой канализации, укладка сетей связи, водоснабжения и водоотведения - в течение двух недель. Планируемая дата возобновления движения - 5 июля.

На время действия ограничений с юга объезжать закрытый участок дороги можно будет по улицам Крайней, Карьерной и Ленина. Со стороны севера можно объезжать, сворачивая на 2-й Украинский переулок, а затем двигаться по пер. Энергетиков до ул. Украинской.

- Подрядной организации поставлена задача - мобилизовать все силы и средства для выполнения работы в максимально короткие сроки. Работы будут проводиться весь световой день. Ход исполнения контрактных обязательств находится на контроле департамента дорожного хозяйства и благоустройства, - отметил директор ведомства Сергей Боровик.

Завершить работы и ввести участок ул. Украинкой от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома №139 в эксплуатацию планируется осенью 2022 года.

В связи с этим администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты и быть внимательными при движении в указанном районе.

На время дорожных работ на перекрестке скорректирована работа общественного транспорта. Так, объезд городских автобусов, движущихся по маршрутам №1, №3, №4, №5, №63 и №189, будет осуществляться по следующему пути: Крайняя - Карьерная - Украинская - пер. Энергетиков (в прямом и обратном направлениях). Маршрут №4 по этой же схеме движется до ТЭЦ, где разворачивается и уезжает в обратном направлении.