На Камчатке пошел уек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке Устьевое в Соболевском районе Камчатки пошла мойва, сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на сообщения местных жителей.

Накануне по социальным сетям разлетелись видеозаписи, снятые рыбаками на берегу Охотского моря. На кадрах - вода буквально кипит от количества мойвы, а накатывающиеся волны оставляют на берегу тысячи мелких рыбёшек. В других публикациях можно увидеть уже приготовленную рыбку: пользователи соцсетей активно делятся фотографиями с жареной мойвой.

На Камчатке вылов мойвы в промышленных масштабах строго квотирован, но ловить рыбу сачками, а в данном случае - просто собирать, можно в неограниченных количествах.

Массовый подход мойвы в Камчатском крае, в зависимости от района и температуры воздуха, отмечается каждый год в июне - начале июля.