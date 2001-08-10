Тихоокеанское
информационное агентство
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11:37, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке пошел уек

На Камчатке пошел уек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке Устьевое в Соболевском районе Камчатки пошла мойва, сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на сообщения местных жителей.

Накануне по социальным сетям разлетелись видеозаписи, снятые рыбаками на берегу Охотского моря. На кадрах - вода буквально кипит от количества мойвы, а накатывающиеся волны оставляют на берегу тысячи мелких рыбёшек. В других публикациях можно увидеть уже приготовленную рыбку: пользователи соцсетей активно делятся фотографиями с жареной мойвой.

На Камчатке вылов мойвы в промышленных масштабах строго квотирован, но ловить рыбу сачками, а в данном случае - просто собирать, можно в неограниченных количествах.

Массовый подход мойвы в Камчатском крае, в зависимости от района и температуры воздуха, отмечается каждый год в июне - начале июля.

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