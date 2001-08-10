Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2022
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В ночь на 22 июня в районе площади Славы Южно-Сахалинска буде запрещена парковка
14:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске появится 400 велопарковок

В Южно-Сахалинске появится 400 велопарковок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Их обустройство пройдет уже в этом году. Вместе с велопарковками в масштабный комплекс работ входит создание 20 км связанных велодорожек, велополос и велопереездов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также в рамках организации альтернативной транспортной инфраструктуры планируется установить два десятка велопоручней для комфортного ожидания смены сигнала светофора при пересечении проезжей части. Для удобства в местах  съезда запланировано понижение бордюрного камня.

Для обозначения велополос и дорожек будут использоваться наземная разметка, а также знаки. Элементы велоинфраструктуры уже появились в Дальнем. Сейчас идут работы в Октябрьском. В ближайших планах — обустройство для велосипедистов ул. Комсомольской, Пограничной, Ленина, Карла Маркса, Дзержинского и других.

Напоминаем, Центр развития городской среды продолжает сбор заявок от бизнеса на получение субсидий на организацию в следующем году проката велосипедов и самокатов. Заявку можно оставить по ссылке.

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