В Южно-Сахалинске появится 400 велопарковок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Их обустройство пройдет уже в этом году. Вместе с велопарковками в масштабный комплекс работ входит создание 20 км связанных велодорожек, велополос и велопереездов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также в рамках организации альтернативной транспортной инфраструктуры планируется установить два десятка велопоручней для комфортного ожидания смены сигнала светофора при пересечении проезжей части. Для удобства в местах съезда запланировано понижение бордюрного камня.

Для обозначения велополос и дорожек будут использоваться наземная разметка, а также знаки. Элементы велоинфраструктуры уже появились в Дальнем. Сейчас идут работы в Октябрьском. В ближайших планах — обустройство для велосипедистов ул. Комсомольской, Пограничной, Ленина, Карла Маркса, Дзержинского и других.

Напоминаем, Центр развития городской среды продолжает сбор заявок от бизнеса на получение субсидий на организацию в следующем году проката велосипедов и самокатов. Заявку можно оставить по ссылке.