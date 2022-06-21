Сахалинцы включились в борьбу за экскурсию на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 20 юных и взрослых сахалинцев поддержали конкурс "Ты – мультгерой". Среди образов, которые на себя примерили островитяне, лидируют персонажи "Бременских музыкантов". Принять участие во флешмобе и побороться за главный приз – экскурсию на студию "Союзмультфильм" – можно до 1 июля.

– Конкурс «Союзмультфильма» стал одним из самых ярких событий для участников летней оздоровительной кампании. Особый интерес флешмоб вызвал у отдыхающих в пришкольных лагерях детях, их педагогов и родителей. Новость о продлении конкурса – хорошая. Надеюсь, ещё больше сахалинцев и курильчан успеют придумать интересный образ, воплотить его и, возможно, выиграть призы, – сказал председатель регионального отделения Российского движения школьников Максим Шелепов.

Флешмоб «Ты – мультгерой» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и приурочен к 86-летию киностудии и Дню защиты детей. Участникам предлагают сфотографироваться или снять видео в образе любимого персонажа из анимационных лент «Союзмультфильма», разместить его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #я_в_Союзмультфильме, а также отметить в своём посте группу «Союзмультфильм» (http://vk.com/soyuzmultfilm).

Автора работы, которые работники студии признают лучшей, пригласят на экскурсию по «Союзмультфильму» и дадут возможность познакомиться с коллективом. Оплату за проживание и проезд до Москвы мультипликаторы берут на себя. Десять лучших работ опубликуют в новом журнале анимационной студии. Предусмотрены призы и для учителей. Педагоги трёх самых активных классов получат подарочные наборы с настольной игрой «Имаджинариум» и фирменной толстовкой от «Союзмультфильма».