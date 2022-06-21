На Камчатке уничтожили пианино, установленное на мысе Вертикальном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатки и туристы остались без одной из любимых рукотворных достопримечательностей - пианино, привезенного на край скалы в районе бухты Гротовой камчатцем Евгением Владимировым. От установленного в живописном месте инструмента, с которым любили фотографироваться местные жители и гости полуострова, целыми остались только клавиши, сообщает ТК "41 Регион".

Инструмент, который на этот раз подвергся нападению вандалов, уже второй по счету. Установленное здесь же, на мысе Вертикальный, в 2017 году пианино также уничтожили неизвестные: тогда инструмент, простоявший на мысе всего один сезон, сожгли.

Новый инструмент, который в 2018 году поставили на мысе взамен сгоревшего, не был рабочим, однако паломничество туристов к пианино совершалось не ради музыки: сюда ехали фотографироваться. При этом, чтобы добраться до места, люди преодолевали сложный путь. Мыс Вертикальный расположен между мысом Маячным и скалами Три брата. Добраться сюда можно только на проходимой технике.