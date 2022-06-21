В Поронайске перед путиной проведут обряд "Кормления духа - хозяина моря"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционный межмуниципальный праздник-обряд "Кормление духа - хозяина моря" состоится 25 июня на берегу залива Терпения в Поронайске. Принять участие в ритуальном обряде, который проводится в преддверии лососевой путины, съедутся представители коренных малочисленных народов Севера из семи районов области. В этом году праздник пройдет в юбилейный, 30-ый раз.
Как и обычно, с самого утра аборигены начнут знакомить всех желающих с жилищами и бытом своих народов, разместив на берегу моря импровизированную палеодеревню. В 11:00 организаторы торжественно откроют обрядовый праздник, а старейшины сахалинских общин приступят к совершению ритуального жертвоприношения. Коренные сахалинцы задобрят духов водной, огненной и лесной стихий, "покормив" их кушаньем из ягод, мяса, грибов и других ингредиентов.
Помимо самого обряда запланировано проведение традиционных состязаний в национальных промыслах и видах спорта - выход в море на шлюпках, ловля "оленя" с помощью маута, стрельба из лука, перетягивание каната, национальная борьба, национальная кухня. За победу в конкурсах будут бороться команды из Южно-Сахалинска, Поронайского, Смирныховского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Ногликского и Охинского районов.
Творческую программу для зрителей готовят национальный ансамбль "Мэнгумэ илга" из Поронайска и нивхский ансамбль "Ари ла Миф" из Ноглик. Артисты исполнят национальные песни, танцы, музыкальные композиции. Все желающие смогут отведать уху из горбуши. Юных гостей праздника пригласят принять участие в игровых программах.
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