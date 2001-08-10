Жителей Южно-Сахалинска приглашают на выездную диспансеризацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для удобства жителей Южно-Сахалинска в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина будет организована работа мобильного медицинского пункта, где горожане смогут пройти первый этап диспансеризации, рассказали ТИА "Острова" в городскоц администрации.

Выездной медкабинет будет работать в стеклянном павильоне с 10.00 до 15.00 по субботам: 25 июня, 16 и 30 июля, 17 и 24 сентября.

Так, всем желающим медики предложат пройти анкетирование, антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, ЭКГ, сдать общий анализ крови и на определение ПСА, получить консультацию врача-терапевта.