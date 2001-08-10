В Южно-Сахалинске станет на одну аллею больше
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Сад памяти", который регулярно разрастается во дворах, скверах, на территориях образовательных учреждений и предприятий областного центра, пополнился новыми саженцами. На пересечении улиц 1-й Октябрьской и Южной появились сосны, тополя, яблони, клены, для завершения композиции — плакучие ивы на берегу ручья. Но самые многочисленные здесь — молодые дубки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этот раз к акции присоединились работники авиационной отрасли. Аллею разбили недалеко от главных воздушных ворот региона: так авиаторы смогут ухаживать за посадками.
- Руководители и коллективы предприятий очень охотно откликнулись на предложение поучаствовать в мероприятии. С выбором места помогли определиться жители: аллея станет не только украшением улицы, но и отделит жилые дома от шумной трассы, — рассказала депутат городской Думы по 25 избирательному округу Татьяна Рудакова.
Примечательно, что часть посадочного материала предоставила администрация города, а вот дубки — в буквальном смысле дело рук одного из участников акции. Василий Ильин трудится на местном авиапредприятии. Когда-то он привез из Новодевичьего монастыря желуди. Понадобилось более полутора десятка лет, терпение и грамотный уход, чтобы они превратились в стройные деревца.
- Дубки на Сахалине чувствуют себя неплохо. Надеюсь на хороший результат. Даю гарантию 300 лет: в 2322 году приглашаю посмотреть, какими раскидистыми вырастут наши деревья, - пошутил Василий Михайлович. Он рассказал, что оба его родители воевали, поэтому акция для него понятна и важна.
Участие в мероприятии принял и инженер-инспектор по безопасности полетов, который трудится в аэропорту Южно-Сахалинска с 1964 года, обладатель почетного знака отличия «Трудовая доблесть России» Сталий Коняшов.
- Наш народ приложил неимоверные силы, мы потеряли много людей, но все же расправились с ненавистным фашизмом и победили, «Сад памяти» должен жить многие десятилетия, - сказал он.
Напомним, международная акция «Сад памяти» призвана увековечить память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В начале июня в рамках акции также было высажено 600 деревьев в восточной части города.
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