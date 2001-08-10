В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка совместно с общественниками провели очередной мониторинг цен в одном из социальных магазинов сети "Народный" в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Я регулярно принимаю участие в мониторинге цен со стороны общественности. Очень здорово, что такие магазины находятся практически в каждом микрорайоне города в шаговой доступности. Ассортимент товаров первой необходимости достаточно разнообразный и цены на них ниже, чем в обычных магазинах. Это важно не только для пенсионеров или малообеспеченных семей, но и для всех горожан, - отметила серебряный волонтер Валентина Шатилина.

На сегодня в областной столице и планировочных районах действует 32 магазина эконом-формата, где реализуют социально значимые товары, наценка на стоимость которых не превышает 15% от оптовой цены. В этот перечень входит 43 наименования: хлеб, макаронные изделия, различные крупы, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, куры, говядина и свинина, а также ряд овощей и фруктов.

Ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Список актуализируется. Для социальных магазинов также разработан ряд механизмов поддержки.