Пресс для мусорного полигона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках заключенного договора прибытие пресса на объект планируется до 1 сентября. После чего в течение 10 рабочих дней он будет смонтирован на полигоне «Известковый» и запущен в работу, рассказали ТИА "Острова" в "Управлении по обращению с отходами".

Оборудование для прессования «хвостов» изготовлено на заводе и готово к отгрузке. В настоящее время поставщиком отрабатывается оптимальная логистическая схема его доставки из порта Шанхай непосредственно на о.Сахалин в порт Корсаков, минуя промежуточную перегрузку в порту Владивосток. Это позволит сократить сроки доставки.

«Хвостами» называют остатки твердых коммунальных отходов после сортировки. Под давлением не менее 120 тонн данным прессом их будут сжимать в брикеты, фиксировать обвязочной лентой и только потом спрессованные отходы попадут в зону захоронения на карту полигона. Производительность оборудования составляет не менее 25 тонн в час.

«Вместе с прессом поставляется широкий комплект запасных частей. Это значит, что в случае непредвиденных поломок, в зависимости от условий эксплуатации, мы не будем нуждаться в «аварийном» дозаказе необходимых деталей», - пояснил руководитель проекта службы заказчика АО «Управление по обращению с отходами» Александр Ксенофонтов.

Напомним, в феврале этого года на полигоне ТКО в районе карьера Известковый завершены пусконаладочные работы и была запущена в эксплуатацию мобильная сортировочная линия. Из общей массы твердых коммунальных отходов отбираются пластик, стекло, металл и картон, подлежащие вторичной переработке. Весной был проведен ряд мероприятий, чтобы исключить разлет пакетов и других легких фракций отходов. Для этого в зоне временного накопления отходов по периметру полигона оградили дополнительной сеткой, а отходы, находящиеся в зоне захоронения, временно укрыли тентом.