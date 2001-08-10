Южно-Сахалинск активно украшают цветами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С каждым днем территорию областного центра украшает всё больше ярких клумб и цветников. В масштабную акцию по озеленению города, инициированную мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, активно включаются детские сады, школы, учреждения культуры и спорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В праздничный год 140-летия Южно-Сахалинска и 75-летия островного региона вопросу цветочного оформления уделяется особое внимание. Удивить горожан и гостей города цветущей палитрой стараются и предприятия потребительского рынка. Клумбы, вазоны, кашпо украшают территории гостиниц, торговых центров, входные группы небольших магазинов и предприятий общественного питания.

– Выражаем благодарность предприятиям, которые в этом году в этом году проявляют особую активность и вносят большой вклад в озеленение Южно-Сахалинска. Совместными усилиями город становится еще более красивым, – рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Оригинальный ландшафтный дизайн является одной из визитных карточек «Санта Ризот Отеля». Красивым сезонным цветением гостей радуют сливовая аллея и аллея сакуры, розарий, рододендроны, а также украшенные цветами арт-объекты.

Красивым оформлением отличается входная группа магазина «Эврика» на ул. Сахалинской. На клумбе высажены гвоздики, анютины глазки, малочай, ирисы.

– Клумба радует цветением на протяжении всего сезона. Посетители часто обращают внимание, – отмечает заведующая магазинов Елена Кравченко

Отметим, что в этом году по решению мэра и при поддержке губернатора области объемы высадок возросли в два раза и составят около 600 тысяч цветов.