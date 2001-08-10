Южно-Сахалинск избавляется от сухих деревьев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Южно-Сахалинска продолжается мониторинг состояния зеленого фонда, в ходе которого специалисты выявляют аварийные и сухостойные зеленые насаждения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела озеленения департамента дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Чернуха, администрация города уделяет особое внимание вопросу сохранности зеленых насаждений. Состояние деревьев оценивается специальной комиссией.

При этом, как отмечают специалисты, снос дерева — это крайняя мера. Решение принимается в случае, если оно нежизнеспособно и несет угрозу обрушения.

Одно из деревьев, которое было убрано городскими службами – тополь Максимовича в районе ул. Ленина, 14. Дерево возрастное, растительный покров у него полностью отсутствует.

– Сухостойное дерево находится рядом с оживленной трассой. Была опасность обрушения, особенно при ветровой нагрузке, – отметил Дмитрий Чернуха.

С начала года управлением охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска выявлено около 200 сухостойных деревьев. На текущий момент снесено 46 из них. Работы продолжаются. Отметим, взамен сухостоя предусмотрены компенсационные посадки деревьев. В ближайшее время в районе, где ранее произрастал старый тополь, будет подобран участок, где должны появиться новые саженцы.

Отметим, на протяжении ряда лет вопросам озеленения в Южно-Сахалинске уделяется особое внимание. В масштабных акциях по обновлению зеленого фонда принимают участие представители администрации, депутаты, члены общественных организаций и все неравнодушные горожане.

В минувшее воскресенье прошла Международная акция «Сад памяти» в рамках марафона «Зеленых дел». В районе дороги на «Горный воздух» было высажено около 600 саженцев лиственницы. В 2015 году деревья на этой территории сильно пострадали от сильного ветра.

Также запланированы посадки деревьев и кустарников на территориях городских скверов и улиц. В частности, в ближайшее время уборку старых деревьев и высадку саженцев проведут в сквере имени Есенина.