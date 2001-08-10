Тихоокеанское
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12:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Курильские расчеты ПВО уничтожили условного воздушного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На одном из полигонов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Курильских островах, военнослужащие подразделений ПВО отработали практические действия по разведке, сопровождению и уничтожению учебных воздушных целей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Перед началом тренировки военнослужащие выполнили нормативы по маскировке огневых позиций, организации системы связи и управления, а также привели боевую технику в боевое положение.

После поступления учебного сигнала о появлении воздушных целей условного противника боевые расчёты зенитно-ракетных комплексов выполнили распознавание и сопровождение целей, имитирующих как самолеты, так и БпЛА условного противника.

Для усложнения задачи были смоделированы полёты групповых целей, летящие на различных скоростях и высотах.

При выполнении поставленных задач военнослужащие выполнили учебные (электронные) пуски ракет по целям, имитирующим, как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника.

Управление средствами ПВО осуществлялось с общего командного пункта с использованием автоматизированных систем управления.

Всего в тренировке приняли участие несколько сотен военнослужащих подразделений ПВО армейского корпуса ВВО, были задействованы ЗРК «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла».

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