Корсаковские полицейские установили подростков, залезших на вышку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ОМВД России «Корсаковский» установили личности подростков, запечатлённых на видео в соцсетях. Они карабкались к вершине по высокой вышке в Корсакове в районе улицы Нагорной.

Ими оказались учащиеся двух общеобразовательных школ Корсакова в возрасте 15 и 16 лет. В отношении законных представителей подростков составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками и их родителями детальные профилактические беседы. Им разъяснили смертельную опасность подобных поступков и правила безопасного поведения.

Органы внутренних дел акцентируют внимание граждан: родители несут полную юридическую ответственность за безопасность, воспитание и действия своих детей. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрены строгие меры административного воздействия, а в случае тяжких последствий – иные виды ответственности, вплоть до уголовной.