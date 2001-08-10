Сахалинская область стала лучшей в ДФО по снижению давления на бизнес

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область в Индексе административного давления-2022 поднялась с 46-го на 16-е место по России и стала лучшим регионом в Дальневосточном федеральном округе по этому показателю. О снижении давления на бизнес свидетельствует и количество жалоб островных предпринимателей на действия контрольно-надзорных органов – в этом году их стало заметно меньше, сообщил бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко.

– В ежегодном докладе уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ оценивается административное давление в субъектах России. Сахалинская область значительно улучшила свои позиции в рейтинге – это значит, что административное давление на бизнес в регионе снизилось. Мы заняли 16-е место и стали лучшими в ДФО. Я это вижу и по обращениям в свой адрес. Из общего количества, а за отчётный период их поступило 190, примерно 24% обращений связаны с контрольно-надзорной деятельностью и административным давлением. Раньше их было существенно больше – около 40%, – рассказал правозащитник.

По мнению Коваленко, такие показатели обусловлены эффективной межведомственной работой. В Сахалинской области на постоянной основе действует группа по снижению административного давления, которую возглавляет первый вице-губернатор Сергей Байдаков.

– Я выступаю в ней сопредседателем. В группу также входят прокурор Сахалинской области и сотрудники ведомства, руководитель налоговой инспекции, главы региональных управлений федеральных надзорных органов – МЧС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, представители бизнес-сообщества. Группа рассматривает вопросы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью. Если там они не решаются, то мы выносим их на инвестсовет при губернаторе, – отметил омбудсмен.

По мнению сахалинского бизнесмена Юрия Има, в условиях санкционного давления, мирового экономического кризиса и курса на развитие малого и среднего предпринимательства в России мораторий на проверки возымел положительный эффект. Он подтвердил, что в последнее время островной бизнес перестали кошмарить и прессинг проверок существенно ослаб.

– При этом хочу отметить, что мораторий на проверки – это не индульгенция и «не гуляй поле». Большая часть норм написана кровью. Например, требования пожарной безопасности или правила охраны труда. Нормальный руководитель и без дамоклова меча проверок понимает, что нарушение этих норм – табу. Но среди разумных требований есть и устаревшие, и чрезмерные, от которых стоило бы отказаться. Однако пока этого не произошло, так что мораторий избавил бизнес от необходимости постоянно проходить через сито бессмысленных проверок и помог ему сберечь свои ресурсы. Считаю, что введение принципа риск-ориентированного подхода к проведению проверок – очень полезное и мудрое решение власти. Сегодня внепланово проверяют именно тех, кто грешил нарушениями раньше, а ответственный бизнес без проблем проходит плановые проверки раз в три года, – высказался Юрий Им.

В этом году правительство РФ усилило контроль за соблюдением моратория на проверки бизнеса. Одним из инструментом для этого стал сервис на Госуслугах, с помощью которого предприниматели и граждане могут оставить жалобы на нарушения со стороны контрольно-надзорных органов. Обращения рассматривают оперативно – в течение одного рабочего дня.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса был введен 10 марта. По прогнозам, эта мера позволит сэкономить предпринимателям 60-80 млрд рублей. После введения моратория по всей России было отменено более 218 тысяч проверок: свыше 158 тысяч плановых и 60 тысяч внеплановых.