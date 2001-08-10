Власти Южно-Сахалинска спросят у жителей Дальнего согласны ли они на расширение минимаркета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект реконструкции магазина «Соседи» на ул. Крымской обсудят с жителями. Такое условие администрация Южно-Сахалинска поставила предпринимателю, который обратился в мэрию с планами по проведению реконструкции для полноценного функционирования торгового объекта. Для этого ему необходим дополнительный земельный участок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас, по информации собственника, площадь прилегающей к магазину территории не позволяет организовать полноценное торговое пространство, соответствующее требованиям СанПиН — здесь необходимо обустроить зону погрузки-выгрузки, парковочное пространство, благоустройство и т. д. Также благодаря пристройке к магазину складского помещения и дебаркадера появится возможность убрать контейнер, который сейчас расположен вблизи дома № 23 по ул. Крымской, что не устраивает жителей первого этажа.

Администрация Южно-Сахалинска в этом вопросе, прежде всего, ориентируется на мнение жителей, в частности тех домов, которые соседствуют с магазином. Предпринимателю поставлено обязательное условие - обсудить с жителями реорганизацию прилегающей к магазину территории.

- На данный момент собственник готовит проект благоустройства, где необходимо будет отразить, как изменится территория существующего магазина. Затем проект дополнительно обсудят с жителями, - сказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Максим Ефанов.

Отметим, согласно законодательству предоставление данного земельного участка, который находится в муниципальной собственности, возможно только посредством проведения аукциона. Процедура будет запущена при условии, что проект согласуют люди.

По информации собственника, вынести проект на обсуждение жителей планируется в начале июля. О дате и времени встречи предприниматель сообщит людям дополнительно, в том числе объявления разместят на подъездах. Участие во встрече также примут представители администрации города.