Первых туристов в летнем сезоне на Сахалине встретила гора Красная

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Канатная дорога "Красная" впервые открылась для посещения туристами в летнем сезоне. Прежде гости комплекса могли побывать на одноименной горе только зимой, рассказали ТИА "Острова" в СТК "Горный воздух".

Добраться до подножия горы Красной, где начинается одноименная канатная дорога, можно двумя способами:

1. Пешком по дороге Парковой, которая начинается на пересечении улиц Больничная и Горького. Ее протяженность – около 5 км;

2. Проехав от нижней станции комплекса на других канатных дорогах (Запад низ, Запад верх, Юг). Общая протяженность такого маршрута составит 3,9 км.

- С канатной дороги "Красная" открываются одни из самых красивых видов на комплексе. А еще она является самой длинной – 2,377 километра. Уверен, что туристам понравится новый для них маршрут. В свою очередь мы в скором времени добавим информационные стенды в Долине Туристов и на вершине горы Красной, - отметил директор СТК "Горный Воздух" Александр Марченко.

Воспользоваться канатными дорогами Горного Воздуха можно по выходным. Комплекс открыт с 10:00 до 19:00. График работы канатных дорог опубликован на сайте.

- Мы с подругами любим скандинавскую ходьбу и частенько на комплекс приходим. Нам по социальной карте дают бесплатные подъёмы. Сегодня решили попробовать новый маршрут. Знаете, мы не ожидали, что здесь так красиво. Нам очень понравилось ехать в креслах, виды потрясающие. Вокруг лес, горы, нам еще попался легкий туман наверху - очень красиво, - делится пенсионерка Валентина Лунина.

В будущем в Долине туристов появятся дополнительные зоны отдыха. У кафе планируют разместить беседки и "Детский городок".