Авиарейсы между Парамуширом и Камчаткой впервые будут выполнять в ежедневном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дополнение к уже действующим пяти рейсам в неделю введено еще два – по четвергам и воскресеньям. Перелеты будет выполнять авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Камчатское авиационное предприятие» с 16 июня по 29 сентября. Работа по улучшению транспортной доступности островного региона проходит в рамках поручений губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

– Дополнительные рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам и воскресеньям. В 10.20 вертолет отправляется из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск. Рейс в обратном направлении – в 12.00. Сейчас такие полеты совершаются совместно с авиакомпанией «Авиашельф» пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам. Таким образом, впервые рейсы между Парамуширом и Камчаткой будут совершаться ежедневно. Это очень важно, поскольку летом пассажиропоток на этом направлении сильно возрастает, – подчеркнул областной министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко.

Приобрести авиабилет по маршруту Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск можно по цене от 3 100 рублей. Социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Узнать подробнее о расписании рейсов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справочную информацию предоставляют в контакт-центре авиакомпании по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.