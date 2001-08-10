Сахалинский зоопарк подготовил к началу туристического сезона коллекцию сувениров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У человека существует потребность связывать приятные эмоции и воспоминания с небольшими вещами, которыми можно поделиться с друзьями и близкими – так мы символично передаём частичку собственной радости и счастья. Выбор сувенирной продукции на Сахалине ограничен предметами с изображениями маяка Анива, силуэта острова, рыб и медведей, и, конечно же, здания краеведческого музея, но новая коллекция от Сахалинского зооботанического парка существенно расширила этот традиционный список, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе зоопарка.

Мультфильм «Мадагаскар» познакомил жителей планеты с животными, обитающими в зоосаде Центрального парка Нью-Йорка – львом Алексом и его забавными друзьями. На сувенирах островного уголка живой природы тоже имеются изображения льва, только образом для их создания послужил Лорд – гривастый любимец всех посетителей. В коллекции магниты и колокольчики, подставки под кружки и кухонные доски, декоративные тарелки и рамки для фотографий, брелоки и многое-многое другое. Помимо льва вдохновением для дизайнеров послужили еноты и рыси, медведи и филины, лемуры и амурские тигры, а также разные пернатые. Посмотреть все предметы можно на сайте зооботпарка, там же указаны цены и существует возможность заказа онлайн. Для удобства южно-сахалинцев – доставка по городу (без планировочных районов).

- Помимо привычных магнитов и брелоков Сахалинский зооботанический парк предлагает полезные с точки зрения заботы об экологии вещи – например, карандаши для рисования и экокубы, из которых можно вырастить декоративные растения. Все материалы природного происхождения – глина и керамика, а также кедровая древесина, заготовленная с восполнением лесных богатств России. Коллекция была заказана ещё до начала роста цен на производство и логистику, потому уникальные предметы доступны для большинства посетителей, – поделился секретами сувенирного направления Роман Поздний, заместитель директора Сахалинского зооботанического парка.

Если вам по душе дарить особенные предметы, с которыми ассоциируется родной остров, и вы ищете что-то новенькое, коллекция от единственного в области уголка живой природы может стать отличным вариантом. Вы можете увидеть все вещи на sakhalinzoo.ru и сделать заказ онлайн. Оплатить и забрать выбранные сувениры можно из зооботпарка или же из рук курьера (доставка на указанный адрес в границах Южно-Сахалинска без планировочных районов стоит 200 руб., курьер принимает для оплаты наличные или банковскую карту). Все деньги, вырученные от продажи сувенирной продукции, используются для нужд животных – и направляются на приобретение кормов и улучшение условий в вольерах.